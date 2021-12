14 வயது பள்ளி மாணவி.. 7 மாதம் கர்ப்பம்.. ஏமாற்றியே சிதைத்த காமக்கொடூர காவலாளி.. தட்டி தூக்கிய போலீஸ்

Thiruvallur

oi-Jeyalakshmi C

திருவள்ளூர்: ஒன்பதாம் வகுப்பு பள்ளி மாணவியை ஏமாற்றி கர்ப்பமாக்கிய காவலாளியை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். பாதிக்கப்பட்டவர் சிறுமி என்பதால் ஏமாற்றிய காவலாளி மீது குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைத் தடுப்புச்சட்டம் ( போக்சோ) பாய்ந்துள்ளது.

பள்ளி மாணவியை ஏமாற்றிய நபரின் பெயர் பாஸ்கர் என்பதாகும். இவர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் அடுத்த விளாங்காடு பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர். பாஸ்கருக்கு திருமணமாகி மகன் மகள் உள்ளனர்.

சென்னை மாதவரம் தபால் பெட்டி பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் காவலாளியாக பாஸ்கர் வேலை செய்து வந்தார்.பள்ளியில் நடவடிக்கை சரியில்லாததால் பாஸ்கரை பணியில் இருந்து நீக்கம் செய்து பள்ளி நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது.

English summary

Police have arrested and jailed a guard who cheated on a ninth-grade schoolgirl and made her pregnant. The Prevention of Sexual Abuse of Children (POSCO) Act has been passed on to the guard because the victim is a girl.