கனமழை... தத்தளிக்கும் பூந்தமல்லி.. நசரத் பேட்டையில் 500 குடும்பங்கள் தவிப்பு

பூவிருந்தவல்லி : திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூவிருந்தவல்லி அருகே உள்ள நசரத் பேட்டை குடியிருப்பு பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்ததால் சுமார் 500 குடும்பங்கள் செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றன.

பூவிருந்தவல்லி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர் மழை காரணமாக மழைநீர் வெளியேற வழியில்லாமல நசரத் பேட்டையில் சூழ்ந்துள்ளது. குடியிருப்புகளை சூழ்ந்துள்ள தண்ணீரை உடனடியாக அகற்ற பூவிருந்தவல்லி நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

About 500 families have been affected by floods in residential areas of Nasarathpet near poonamallee in Tiruvallur district. Due to the continuous rain, there is no way for rainwater to escape. The public has demanded that the poonamallee municipal administration take immediate action to remove the water surrounding the residences.