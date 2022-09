பாலாற்றில் அணை கட்டினால்..உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு!ஆந்திர அரசுக்கு அமைச்சர் துரைமுருகன் எச்சரிக்கை!

Thiruvallur

oi-Mohan S

திருவள்ளூர்: பாலாற்றில் அணைக்கட்டும் பணிகளை ஆந்திர அரசு செயலாக்கத்தில் கொண்டு வந்தால், தமிழக அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்குகள் துரிதப்படுத்தப்படும் என நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரை முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மண்டலத்தின் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளுடனான ஆய்வுக்கூட்டம் கூட்டம், அத்துறையைச் சேர்ந்த அமைச்சர் துரை முருகன் தலைமையில், திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட15 மாவட்டங்களை சேர்ந்த நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

English summary

Minister Durai Murugan has said that if the Andhra government tries to build a dam in Palar river, the case will be completed quickly in the Supreme court.