திருவண்ணாமலையில் 2668 அடி உயர மலை மீது ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம் - ஜோதி பிளம்பாக ஒளிர்ந்த அருணாசலேஸ்வரர்

திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை தீப திருவிழவை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலையில் 2668 அடி உயர மலை மீது மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டதை பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பரவசத்துடன் தரிசனம் செய்தனர். அப்போது எழுந்த அரோகரா முழக்கம் விண்ணை எட்டியது. கோவில்களில் மட்டுமல்லாது வீடுகளிலும் விளக்கேற்றி பக்தர்கள் கார்த்திகை தீப திருவிழாவை கோலாகலமாக கொண்டாடினர்.

சிவபெருமானில் பஞ்ச பூத தலங்களில் பக்தர்களால் நெருப்புத்தலமாக போற்றப்படுவது திருவண்ணாமலை. சிவபெருமான் மலை வடிவமாக காட்சி அளிப்பதாக ஐதீகம். இங்கு ஆண்டு தோறும் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா 10 நாட்கள் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு கார்த்திகை மாத தீபத் திருவிழா கடந்த வாரம் தொடங்கி விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது. தினசரியும் பஞ்ச மூர்த்திகள் ஊர்வலம் நடைபெற்றது.

சில தினங்களுக்கு முன்பு எளிமையான முறையில் தேரோட்டம் நடைபெற்றது. மலை மீது மகா தீபம் ஏற்றுவதற்காக பிரம்மாண்ட கொப்பரை நேற்று சிறப்பு பூஜைகளுக்கு பின்னர் மலை உச்சிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது. தீபம் ஏற்றுவதற்காக 3500 லிட்டர் நெய் மற்றும் ஆயிரம் மீட்டர் காடா துணிகளும் அடுத்தடுத்து மலை உச்சிக்கு நேற்று கொண்டு செல்லப்பட்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது.

Thousands of devotees witnessed the installation of the Great Lantern on a 2668 feet high hill in Thiruvannamalai on the eve of the Karthigai Deepam Festival. The Arogara slogan that then arose reached the sky. Devotees celebrated the Karthigai Deepa festival by lighting not only the temples but also the houses.