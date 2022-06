நொந்துபோன எ.வ.வேலு.. கடும் அப்செட்டில் ஸ்டாலின்.. திருவண்ணாமலை பிளானே மொத்த மாறுதாம்..!

Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை : திருவண்ணாமலையில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் சிலையை அமைப்பதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கால், சிலையை உடனடியாக அமைக்க முடியாத நிலை இருந்து வருகிறது.

அமைச்சர் எ.வ.வேலு பொறுப்பேற்று இந்தச் சிலை அமைக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வந்தார். அதற்கு இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளதால் தற்போது என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் கையைப் பிசைந்து வருகிறாராம்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் இந்த மாதம் திருவண்ணாமலைக்கு வருவதாக இருந்தது. ஆனால், தற்போது கருணாநிதி சிலை அமைப்பதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளதால் அவரது வருகையையே தள்ளிப்போடப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Minister EV Velu, who was tasked with erected Karunanidhi statue in Tiruvannamalai, is saddened by the lawsuit filed against it.