பிரதான எதிர்கட்சி எது என கேள்வி! பாமகவா? தேமுதிகவா? பாவம் பிரேமலதா விஜயகாந்தே கன்ப்யூஸ் ஆகிட்டாங்க.!

Thiruvannamalai

oi-Rajkumar R

திருவண்ணாமலை : தமிழகத்தில் பிரதான எதிர்கட்சி எது என்ற செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்று கூறிய தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தின் மனைவி பிரேமலதா விஜயகாந்த் பின்னர் சுதாரித்துக் கொண்டு தேதிமுக என்றார்.

நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளதோடு, முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்று ஓராண்டு கடந்து உள்ளது.

அதற்கு அடுத்தபடியாக அதிக இடங்களில் வென்ற அதிமுக தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக சட்டமன்றத்தில் உள்ளது.

English summary

When asked by reporters what the main opposition party was in Tamil Nadu, Premalatha Vijayakanth wife of Dmdk leader Vijayakanth, she claimed to be the pattali makkal katchi