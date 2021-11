நினைத்தாலே முக்தி தரும் திருவண்ணாமலை - அண்ணாமலையாரும் அஷ்ட லிங்கங்கள் தரிசனமும்

Thiruvannamalai

oi-Jeyalakshmi C

காசியில் இறந்தால் முக்தி, திருவாரூரில் பிறந்தால் முக்தி, சிதம்பரத்தில் வழிபட்டால் முக்தி ஆனால் திருவண்ணாமலையை நினைத்தாலே முக்தி தரும் தலமாகும். பவுர்ணமி கிரிவலம் செல்ல முடியவில்லையே என்று பலரும் கவலையில் இருப்பார்கள். கிரிவலம் சென்று அண்ணாமலையாரையும் அஷ்ட லிங்கங்களையும் தரிசனம் செய்தாலே போதும் முக்தி கிடைக்கும் என்று முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர். திருக்கார்த்திகை தீபம் கொண்டாடப்படும் இந்த நேரத்தில் கிரிவலப்பாதையில் உள்ள அஷ்ட லிங்கங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

அக்னியே குளிர்ந்து மலையாகி, ஈஸ்வர அம்சமாக உள்ள இடம் திருவண்ணாமலை. பிரம்மாவிற்கும், திருமாலுக்கும் தங்களுக்குள் யார் பெரியவர் என வாக்குவாதம் மூண்ட பொழுது, சிவன் நெருப்பு பிளம்பாக தோன்றி தன்னுடைய அடியையோ அல்லது முடியையோ காணுபவரே பெரியவர் என்று சிவன் கூறினார்.

சிவ பெருமானின் திருவடியை அடியைக் காண திருமால் வரகா வடிவெடுத்து நிலத்தினை குடைந்து சென்றார். பிரம்மா அன்ன வடிவெடுத்து பறந்து சென்று கங்கை குடி கொண்ட முடியைக் காண சென்றார். கோடானகோடி ஆண்டு பயணம் செய்தும் லிங்கோத்பவரின் அடியை காண இயலாமல் திருமால் திரும்பினார். பிரம்மா, தாழம்பூவை பொய் சாட்சியாக வைத்து முடியைக் கண்டதாக பொய் கூறினார். அதனால் பிரம்மாவிற்கு தனித்த ஆலயங்கள் இல்லாமல் போனது என்ற தொன்மமும், அம்பிகையின் வேண்டுதலுக்காக சிவபெருமான் தன்னுடைய இடப்பாகத்தினை அளித்து அர்த்தநாரீஸ்வரராய் நின்ற பெருமைக்கு உரிய தலம் இத்தலம். திருஅண்ணாமலையை நினைக்க முக்தி அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த தலம். பல்வேறு நகரங்களிலிருந்தும்,ஊர்களிலிருந்தும் எண்ணற்ற சித்தர்கள் இந்நகருக்கு வந்து வாழ்ந்து சமாதியடைந்துள்ளார்கள். அவர்களில் ரமணர், சேசாத்திரி சாமிகள், விசிறி சாமிகள், குரு நமச்சிவாயர், குகை நமச்சிவாயர் போன்றோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இவர்களின் சமாதிகள் கிரிவலப் பாதையில் அமைந்துள்ளன.

English summary

Mukti if you die in Kashi, Mukti if you are born in Thiruvarur, Mukti if you worship in Chidambaram but if you think of Thiruvannamalai, it is the place of salvation. Many will be worried that the full moon could not go to the gills. Ancestors have said that salvation is enough to go to Kiriwalam and see the Annamalaiyar and the Ashta Lingas. At this time when the Thirukarthika lamp is celebrated, we will learn about the Ashta Lingas in the ghats.