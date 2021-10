10-ம் வகுப்பு மாணவனுடன்.. 35 வயதுடைய பெண் தலைமறைவு.. போலீசார் வலைவீச்சு.. திருவாரூரில் ஷாக்!

Thiruvarur

திருவாரூர்: திருவாரூர் மாவட்டம், குடவாசல் தாலுகா, எரவாஞ்சேரி அருகே வசித்து வருபவர் பாலகுரு. இவரது மனைவி ராசாத்தி. இவர்களுக்கு 15 வயதில் ஒரு மகனும், 13 வயதில் மகளும் உள்ளனர். 15 வயது சிறுவன் எரவாஞ்சேரியில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

அதே தெருவில் 35 வயதுடைய பெண், கணவருடன் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் கட்டிட வேலை செய்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு 13 வயதில் மகள் உள்ளார். அந்த பெண் அங்கன்வாடியில் சமையல் ஊழியராக பணியில் உள்ளார்.

English summary

A 35-year-old woman went missing with a 15-year-old boy In Thiruvarur. Police are searching for both. Police said they were taking steps to find out their whereabouts with a 'signal' on their cell phone number