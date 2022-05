"கூட்டம் கூடுனது இப்படித்தானாம்.." அண்ணாமலை திட்டத்துக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி - புது தெம்பில் பாஜக!

Thiruvarur

oi-Vignesh Selvaraj

திருவாரூர்: திருவாரூரில் நடைபெற்ற பா.ஜ.க ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு திரளான கூட்டம் கூடியதற்கான காரணம் தெரியவந்துள்ளது.

திருவாரூர் தெற்கு ரத வீதிக்கு கருணாநிதியின் பெயரை சூட்டக்கூடாது என வலியுறுத்தி பா.ஜ.க சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கூடிய கூட்டத்திற்கு சமீபத்தில் பா.ஜ.கவில் இணைந்த முன்னாள் எம்.பியின் மகன் எஸ்.ஜி.எம்.ரமேஷ்தான் காரணம் என்கின்றனர் லோக்கல் கட்சியினர்.

திருவாரூரில் டெல்டாவை கூட்டி மாஸ் காட்டிய பாஜக அண்ணாமலை- இலங்கை போல தமிழகம்...திமுக அரசுக்கு சாபம்!

English summary

The reason for the huge crowd at BJP protest in Thiruvarur has been revealed. SGM Ramesh, the son of a former MP who recently joined BJP was the reason.