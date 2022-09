தொடங்கியது புரட்டாசி மாதம்.. திருப்பதியில் குவிந்த பக்தர்கள்.. ஐதீகம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா?

Tirupati

திருப்பதி: புரட்டாசி மாதம் இன்று தொடங்கியுள்ள நிலையில், திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்து வருகின்றனர்.

பாதை யாத்திரையாகவும், வாகனங்களில் வரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை நேற்று முதல் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. இம்மாதம் பெருமாளுக்கு உகந்த மாதம் என்பதால் பக்தர்கள் அதிக அளவில் குவிந்து வருகின்றனர்.

இந்த மாதத்தில் ஒரு நாளிலாவது பெருமாளை தரிசனம் செய்தால் கோடி புண்ணியம் கிட்டும் என்பது நம்பிக்கை. எனவே இந்தியா முழுவதுமிருந்து பக்தர்கள் இக்கோயிலுக்கு படையெடுக்க தொடங்கியுள்ளனர்.

As the Puratasi month has started today, many devotees are thronging the Tirupati Eyumalayan temple to have darshan of Swami. The number of pilgrims coming by road and vehicles has started increasing since yesterday. As this month is auspicious for Perumal, devotees are flocking in large numbers. It is believed that if you visit Perumal at least one day in this month, you will get crores of blessings. Hence devotees from all over India have started flocking to this temple.