அடுத்தடுத்து வரும் சந்திர, சூரிய கிரகணங்கள்.. அடைக்கப்படும் திருப்பதி கோவில்.. ஏன் தெரியுமா?

Tirupati

oi-Halley Karthik

திருப்பதி: அக்டோபர் மாதமும், நவம்பர் மாதமும் சூரிய கிரகணம் மற்றும் சந்திர கிரகணம் நிகழ இருப்பதால் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் நடை 11.30 மணி நேரம் சாத்தப்பட்டிருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட நாட்களில் அனைத்து வகையான தரிசனமும் ரத்து செய்யப்பட்டு பொதுமக்களுக்கான இலவச தரிசனம் மட்டும் அனுமதிக்கப்படும் என கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்புக்கு பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு தருமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Fact Check: திருப்பதி கோயிலில் பிரபல நடிகையிடம் ஊழியர்கள் தகாத முறையில் நடந்தனரா? உண்மை என்ன?

English summary

Due to solar eclipse and lunar eclipse occurring in the month of October and November, Tirupati Ezhumalayan temple walk will be closed for 11.30 hours. Due to this, all types of darshan will be canceled on certain days and only free darshan will be allowed for the public, according to the temple administration. All the public have been requested to cooperate with this announcement.