வெறும் 13 வயசு பையன்.. தூக்கு போட்டு தற்கொலை.. என்ன காரணம்னு பாருங்க!

திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம் பெருமாநல்லூரில் 13 வயது சிறுவன் திடீரென தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

பெருமாநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த இந்த சிறுவன் வீட்டிற்கு பின்னால் இருந்த ஓலைக் கொட்டகையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

13 வயது சிறுவன் செல்போன் கேம் தாக்கத்தினால் உயிரிழந்தானா அல்லது யாரேனும் கொலை செய்தனரா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

The incident in which a boy who was playing with a cell phone suddenly committed suicide in Perumanallur, Tiruppur district. Police are investigating whether the 13-year-old boy committed suicide or killed someone.