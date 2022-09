இதுதான் உங்க மதச்சார்பின்மையா? பிரதமர் மோடியை பாருங்க.. முதல்வர் ஸ்டாலின் செயலால் பொங்கிய அண்ணாமலை!

Tiruppur

திருப்பூர் : மு.க.ஸ்டாலின் மற்ற மத நிகழ்வுகளுக்கு முண்டியடித்து வாழ்த்து சொல்வதும், இந்துக்களின் பண்டிக்கைக்கு வாழ்த்து சொல்லாமல் மவுனம் காப்பதும்தான் மதச்சார்பின்மையா? என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ பண்டிகைகளுக்கு என அனைத்து மதத்தினருக்கும் வாழ்த்து சொல்கிறார். அவரைப் பார்த்து ஒரு மதத்திற்காக ஆட்சி செய்வதாக ஸ்டாலின் கூறுவது வேடிக்கை என அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

மத மோதலுக்கு முதலமைச்சர் வித்திடுகிறார். தமிழ்நாட்டில் பிரிவினைவாதம் பேசக்கூடிய கட்சியாக திமுக உள்ளது என்றும் பேசியுள்ளார் அண்ணாமலை.

TN BJP president Annamalai criticized that M.K.Stalin keeps silent on Hindu festivals. It is funny that Stalin says that PM Modi is ruling for a religion, he added.