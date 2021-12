ஜாதி பெயரை சொல்லி திட்டுறாங்க.. தலைமை ஆசிரியை மீது அடுக்கடுக்காக குற்றம்சாட்டும் பள்ளி மாணவிகள்

Tiruppur

oi-Udhayabaskar

திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அரசுப் பள்ளி ஒன்றில் பணியாற்றும் தலைமை ஆசிரியை மாணவிகளை கழிவறையை சுத்தம் செய்ய சொல்வதாக புகார் அளித்துள்ளனர்.

கழிவறையை சுத்தம் செய்யாத மாணவிகளை சாதிப் பெயரை சொல்லித் திட்டுவதாகவும் அளித்த புகாரில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அலுவலர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

மாணவிகளின் புகாரின் அடிப்படையில் நடைபெற்ற விசாரணையில் இனிமேல் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாது என தலைமை ஆசிரியை உறுதி அளித்துள்ளார்.

ஜனவரி 3 முதல் பொங்கல் சிறப்பு தொகுப்பு வழங்கப்படும்.. அரசு அறிவிப்பு.. 21 பொருட்கள் என்னென்ன?

English summary

Geetha, the headmistress of a government high school in Tiruppur district, has been accused of using abusive language to swear at students cleaning toilets. Following this, the school education officer conducted an investigation with the head teacher.