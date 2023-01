சுபஸ்ரீ மரண வழக்கு: வதந்தி பரப்புபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை தேவை..அரசுக்கு ஈஷா யோகா மையம் கோரிக்கை

Tiruppur

oi-Mani Singh S

திருப்பூர்: சுபஸ்ரீ மரணம் தொடர்பாக அவதூறு பரப்பப்படுவதாக ஈஷா யோகா மையம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இந்த வழக்கில் வதந்தி பரப்புபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஈஷா யோகா மையம் கோரிக்கை வைத்துள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியைச் சேர்ந்த பழனிகுமார் என்பவரின் மனைவி சுபஸ்ரீ. இந்த தம்பதிக்கு 11-வயதில் ஒரு மகளும் உள்ளார். தனியார் கம்பெனி ஒன்றில் வேலை பார்த்து வந்த சுபஸ்ரீ கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஈஷா யோகா மையத்துக்கு வந்து யோகா பயிற்சி பெற்றுள்ளார்.

இந்த நிலையில், மீண்டும் யோகா பயிற்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக கடந்த டிசம்பர் 18ம் தேதி காலை ஈசா யோகா மையத்துக்கு சென்றுள்ளார். பின்னர் யோகா பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொண்டுள்ளார்.

English summary

Isha Yoga Center has condemned the spread of defamation regarding Subhasree's death. Also, Isha Yoga Center has requested the Tamil Nadu government to take strict action against those spreading rumors in this case.