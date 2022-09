தேச பாதுகாப்பு விஷயம்.. விளையாட்டு இல்லை.. ‘அரசியல் வேண்டாம்’.. திமுகவை விமர்சித்த எல்.முருகன்!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : தேசத்தின் முக்கியத்துவம் தெரியாமல் திமுக தவறான ஓட்டு வங்கி அரசியலைச் செய்யக்கூடாது என மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

என்ஐஏ சோதனை விவகாரத்தை வைத்து திமுக தவறான அரசியலை செய்யக் கூடாது என பாஜகவை சேர்ந்த மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து வருவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் வீடுகள், அலுவலகங்களில் இந்த தாக்குதல் சம்பவங்கள் நடந்து வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பாஜகவினர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

We strongly condemnTKS Elangovan saying that the central government is misusing NIA, DMK should not do wrong vote bank politics in national security issue, says BJP Minister L.Murugan.