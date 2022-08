வேதாளம் முருங்கை மரம் ஏறியது.. எந்த கொம்பனாலும் தொட்டுப் பார்க்க முடியாது! எகிறிய எடப்பாடி பழனிசாமி!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : சிலர் வேண்டுமென்றே திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து அதிமுகவை எதிர்க்கபார்க்கிறார்கள் அது ஒரு போதும் நடக்காது எனவும், எந்த கொம்பனாலும் அதிமுகவை தொட்டு பார்க்க முடியாது என அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் தமிழக எதிர்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

திருச்சி கலையரங்கம் மண்டபத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் என்.ஆர்.சிவபதி இல்ல திருமண விழா வரவேற்பு நிகழ்ச்சி இன்று மாலை நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று வருகை தந்தார்.

திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு 11 மணியளவில் வருகை தந்த அவர் விமான நிலையம் அருகே உள்ள வயர்லெஸ் சாலையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையில் தொண்டர்கள் மத்தியில் உரை ஆற்றினார்.

English summary

AIADMK co-coordinator and Tamil Nadu opposition leader Edappadi Palaniswami has said that some people are deliberately forming an alliance with DMK to oppose AIADMK and that will never happen.