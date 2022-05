அடுத்த மூவ்.. உதயநிதியை அமைச்சராக்குங்க.. அன்பில் மகேஷ் தலைமையிலான கூட்டத்தில் நிறைவேறிய தீர்மானம்!

Trichirappalli

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: எம்எல்ஏ உதயநிதியை அமைச்சராக வேண்டுமென அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தலைமையிலான கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. திருச்சி தெற்கு மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

உதயநிதி ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிகேணி தொகுதியில் மட்டும் சொந்தம் கொண்டாடமல் 234 தொகுதிகளிலும் சொந்தம் கொண்டாட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவர் பொறுப்புக்கு வர வேண்டும் என்று கடந்த டிசம்பர் மாதமே பேசியவர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி.

உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக வர வேண்டும். இது எனது விருப்பம் மட்டுமல்ல. சேப்பாக்கம் தொகுதி மக்கள் உள்ளிட்ட பலரது விருப்பம். மக்களுக்காக உழைக்கும் உதயநிதியின் திறமை ஒரு தொகுதியுடன் சுருங்கி விடக்கூடாது என்றும் தெரிவித்தார். இதனையடுத்து பல அமைச்சர்களும் உதயநிதியை அமைச்சராக்க வேண்டும் என்று பேசி வருகின்றனர்.

English summary

A resolution has been passed at a meeting chaired by Minister Anbil Mahesh to appoint MLA Udayanidhi as a minister. The resolution was passed unanimously at the Trichy South District Activists meeting.