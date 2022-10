“ஹரே பாய்.. திருச்சி வராம..” - அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் பற்றி கே.என்.நேரு பேச்சால் சிரிப்பலை!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தானுக்கு 9 சகோதரர்கள். அவர்களைப் படிக்க வைத்து, நல்ல தொழிலை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து, தன்னுடைய சொத்தை எல்லாம் கொடுத்துவிட்டு வெறும் 60 சென்ட் நிலத்தை வைத்துக் கொண்டு வாழ்கிற ஒரு நல்ல மனிதர் மஸ்தான் என பாராட்டு பத்திரம் வாசித்தார் அமைச்சர் கே.என்.நேரு.

மேலும், மாலத்தீவு செல்ல இருந்த நிலையில், ஹரே பாய் திருச்சி வராம நீ போகக்கூடாது என்றேன். சரி நா போகலண்ணா என்று மஸ்தான் கூறினார் என கிண்டலாக கே.என்.நேரு பேசினார்.

திருச்சியில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய திருச்சபையின் நிகழ்வில் அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, செஞ்சி மஸ்தான் ஆகியோர் பங்கேற்றுப் பேசினர். அப்போது, திமுக அரசு, சிறுபான்மையினருக்கு செய்த பணிகள் பற்றி உரையாற்றினர்.

English summary

Minister K.N.Nehru saying that, Minister Gingee Mastan has 9 brothers. Masthan was a good man who made them study, gave good business, gave away all his property and kept only 60 cents of land.