3 வயது குழந்தை கடத்தல்.. 24 மணி நேரத்தில் மீட்ட போலீஸ்.. ‘சிசிடிவியில் இளம்பெண் உருவம்’.. யார் அவர்?

திருச்சி : ஸ்ரீரங்கம் பகுதியில் 3 வயது சிறுவன் கடத்தப்பட்டதாக புகார் அளிக்கப்பட்ட 24 மணி நேரத்திற்குள் போலீசார் சிறுவனை மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

மேலும், சிசிடிவி காட்சிகளை சல்லடை போட்டு ஆய்வு செய்து சிறுவனை கடத்திய இளம்பெண்ணின் உருவத்தைக் கண்டறிந்துள்ளனர். அவரை தேடும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

சிறுவனைக் கடத்திய இளம்பெண் எதற்காக அவரை விட்டுச் சென்றார் என்பது பற்றியும், வேறு குழந்தைகள் யாரேனும் கடத்தப்பட்டுள்ளனரா என்பது பற்றியும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

3 வயது சிறுவன் கடத்தப்பட்டதாக புகார் தெரிவிக்கப்பட்ட 24 மணி நேரத்தில் சிறுவனை மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்த காவல்துறைக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.

A 3-year-old boy was rescued and handed over to his parents within 24 hours of a report of kidnapping in Trichy's Srirangam area. Also, the CCTV footage was sifted and the image of the young woman who kidnapped the boy was found.