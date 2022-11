முஸ்லீம்களுக்கான தனி இட ஒதுக்கீடு! 3.5% லிருந்து 5% ஆக அதிகரிக்கணும்! தமுமுக புதிய கோரிக்கை!

Trichirappalli

oi-Arsath Kan

திருச்சி: முஸ்லிம்களுக்கான தனி இடஒதுக்கீடு அளவை 5 விழுக்காடாக அதிகப்படுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக் கழகம் அரசுக்கு புதிய கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

திருச்சியில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுக்குழுவில் இக்கோரிக்கையை தனித் தீர்மானமாக நிறைவேற்றியுள்ளது அவ்வமைப்பு.

இட ஒதுக்கீடு தொடர்பாக தமுமுக நிறைவேற்றிய தீர்மான விவரம் வருமாறு;

English summary

The Tamil Nadu Muslim Munnetra Kazhagam has made a fresh demand to the government to increase the amount of separate reservation for Muslims to 5 percent.