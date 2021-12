திருப்பாச்சி பட பாணியில் திருச்சியில் கொலை.. போஸ்டர் அடித்து கொலை செய்த ரவுடி கும்பல்!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி: திருச்சி அருகே நடிகர் விஜய் நடித்த திருப்பாச்சி படத்தில் வருவது போல் விரைவில் கொலை நடைபெறும் என முன்னதாகவே போஸ்டர் அடித்து ரவுடியின் தம்பியைக் கொலை செய்த கொலையாளிகள் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

நடிகர் விஜய் நடித்த திருப்பாச்சி படத்தில் வில்லன் ஒருவரை ஹீரோ விஜய் கொல்வது போல ஒரு காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அதில் வில்லன் அகால மரணமடைந்தார் என ஹீரோ விஜய் போஸ்டர் அடித்து அவரது வீட்டு முன் ஒட்டியதோடு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவரை கொல்வது போல காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இந்நிலையில் திருச்சி அருகே திருப்பாச்சி பட பாணியில் போஸ்டர் அடித்து அதில் விரைவில் எனக் குறிப்பிட்டு, சிறையில் உள்ள ரவுடியின் தம்பியை வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Police are investigating the killers of Rowdys by posting a poster near Trichy saying that the murder will take place as soon as possible in the movie Tirupachi starring actor Vijay.