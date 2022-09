திருச்சி காவிரி பாலம் பராமரிப்பு! நாளை முதல் 5 மாதம் மூடப்படும் என அறிவிப்பு! போக்குவரத்தில் மாற்றம்

Trichirappalli

oi-Mohan S

திருச்சி: திருச்சி காவிரி பாலம், பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக நாளை நள்ளிரவு முதல் தற்காலிகமாக மூடப்பட உள்ள நிலையில், போக்குவரத்தில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பணிகள் முடிந்த பின்னர் மீண்டும் பாலம் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருச்சி மாவட்டத்தின் முக்கிய அடையாளங்களில், திருச்சி காவிரி பாலமும் ஒன்றாக திகழ்கிறது. திருச்சி - ஸ்ரீரங்கத்தை இணைக்கும் வகையில் கட்டப்பட்ட இந்தப் பாலம், கடந்த 1976-ம் ஆண்டு, முன்னாள் மத்திய உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் பிரம்மானந்தா ரெட்டியால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

இந்தப் பாலம் திருச்சி மக்களின் முக்கிய போக்குவரத்து வழித்தடமாக விளங்கி வருகிறது. நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான வாகனங்கள் இந்தப் பாலத்தின் வழியாக பயணிக்கின்றன.

English summary

The Trichy Cauvery Bridge will be temporarily closed from tomorrow midnight for maintenance work, and traffic changes have been made.