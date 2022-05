மணப்பாறை வேப்பிலை மாரியம்மனுக்கு பால்குடம்... வேகமாக வந்த ஆம்புலன்ஸ் - வழிவிட்ட பக்தர்கள்

Trichirappalli

திருச்சி: மணப்பாறையில் உள்ள வேப்பிலை மாரியம்மனுக்கு 25ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து வந்து 3 லட்சம் லிட்டர் பாலினால் அபிஷேகம் செய்தனர். பக்தர்கள் வெள்ளத்திற்கு இடையே ஆம்புலன்ஸ் எந்தவித இடையூறுமின்றி சென்றது அனைவரின் கவனத்தையும் வெகுவாக ஈர்த்தது. ஆம்புலன்சுக்கு பக்தர்கள் வழிவிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையில் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த அருள்மிகு வேப்பிலை மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா பொது முடக்கத்தால் திருவிழா நடைபெறவில்லை.

இந்நிலையில், நிகழாண்டு நடைபெறும் சித்திரைத் திருவிழாவில் சிறப்பு வாய்ந்த பால்குடவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை வெகுவிமர்ச்சையாக நடைபெற்றது. அதன்படி இந்த ஆண்டு சித்திரை திருவிழா கடந்த 1ஆம் தேதி காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. இதைத்தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சமூகத்தினரின் மண்டகப்படி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பல்வேறு அலங்காரங்களில் அம்மன் திருவீதி உலாவும் நடைபெற்றது.

More than 25,000 devotees brought Paalkuda Oorvalam to Veppilai Mariamman in Manapparai and anointed them with 3 lakh liters of milk. The ambulance went unhindered amidst the flood of devotees which caught the attention of all. The video of the devotees leading the ambulance is being shared on social media.