"ஆமா, நான் அப்படிப்பட்ட பொண்ணுதான்.." அமவுண்ட்டுடன் அப்பீட்டான அபிநயா.. தவிக்கும் சின்னத்தம்பி

Trichirappalli

oi-Veerakumar

திருச்சி: மயிலாடுதுறை அருகே இளைஞரை திருமணம் செய்வதாக கூறி ஏமாற்றிய பெண்ணிடம் இருந்து நகை மற்றும் பணத்தை மீட்டுத் தரக்கோரி பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா கிளியனூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சின்னதம்பி (28). வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் இவர் திருமணம் செய்வதற்காக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சொந்த ஊருக்கு வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் கடந்த ஜூன் மாதம் சின்ன தம்பிக்கும் வில்லியநல்லூர் மேட்டுத்தெரு பகுதியை சேர்ந்த அபிநயா(18) என்பவருக்கும் ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் முன்னிலையில் நிச்சயம் செய்யப்பட்டது.

கலப்புத் திருமணம் செய்தால் ரூ.2.5 லட்சம்.. முதியோர், பெண்களுக்கு உதவி எண்கள் அறிமுகம்.. மத்திய அரசு

English summary

Woman cheatin man in Tamil Nadu: The victim has lodged a complaint with the police demanding the recovery of jewelery and money from the woman who cheated on him by claiming to marry a youth near Mayiladuthurai.