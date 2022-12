எவ்வளவு இழிவாக பேசணுமே பேசுறாங்க! ஆனால்..ஒரு ஆணியும் பிடிங்க முடியாது! கொந்தளித்த கீதா ஜீவன்!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தமிழகத்தில் நீங்க ஒரு ஆணியும் புடுங்க முடியாது.. ஒரு அணுவையு அசைக்க முடியாது எனவும், நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி தான் 40க்கு 40 இடங்களை பெறும் என்று தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளத்தில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளத்தில் திமுக சார்பில் பேராசிரியர் நூற்றாண்டு நிறைவு பொது கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்கு விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி.வி. மார்க்கண்டேயன் தலைமை வகித்தார்.

இதில் தமிழக சமூகநலன் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் பேசுகையில்," நீதிக்கட்சி காலத்தில் இருந்து நமது உரிமையை பெற்றுள்ளோம்,கல்வி கற்கும் நிலை .. சமமாக இருக்கையில் இருக்கும் நிலை.வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.

அம்மா உணவக பெயர் பலகைகளை சேதப்படுத்துறாங்களே.. திமுகவிற்கு ஒன்றை சொல்லிக்கொள்கிறேன்.. சசிகலா ஆவேசம்

English summary

Minister Geetha Jeevan said that in Tamil Nadu you can't drive a single nail... you can't move a single atom and the DMK alliance will win 40 to 40 seats in the parliamentary elections.