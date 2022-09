குலசேகரப்பட்டினம் தசரா..முத்தாரம்மனை தரிசிக்க செல்லும் பக்தர்களுக்கு அரசு அசத்தல் அறிவிப்பு

Tuticorin

தூத்துக்குடி: குலசேகரப்பட்டினத்தில் நடைபெறும் தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை, கோவையில் இருந்து கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்க தமிழக போக்குவரத்துக்கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அக்டோபர் 1 முதல் 10 ஆம் தேதி வரையும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது.

நவராத்திரி என்றாலே தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்களுக்குக் குலசை தசரா திருவிழாதான் சட்டென நினைவுக்கு வரும். அந்த அளவுக்கு பல ஊர்களிலும் உள்ள மக்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்குத் திரும்பி 10 நாட்கள் விரதமிருந்து தசரா திருவிழாவில் கலந்துகொள்வார்கள். இதேபோல மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து, தசரா 10ஆம் நாள் திருவிழாவான சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியைக் காண குலசைக்குப் படையெடுப்பார்கள்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் பக்தர்கள் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர். வேடமிடும் பக்தர்கள் கடந்த மாதம் முதலே பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதம் தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

The Tamil Nadu Transport Corporation has arranged to run additional buses from Chennai and Coimbatore on the occasion of Dussehra festival in Kulasekharapatnam. The Tamil Nadu Government Rapid Transport Corporation has announced that special buses will be operated from October 1 to 10.