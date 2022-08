கட்டு கட்டாய் பணம்! அள்ளி கொடுத்த இசையமைப்பாளர் தேவா! திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் உருகி வழிபாடு!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தமிழ் துறையில் பிரபல இசை அமைப்பாளராக வலம் வந்த இசையமைப்பாலர் தேவா திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்ட நிலையில் தான் வெளியிட்ட 'கந்த முகமே' ஆல்பம் மூலம் கிடைத்த மொத்த தொகையையும் கோவிலுக்கு கொடுத்துள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

வேலூர் மாவட்டம் ஆற்காடு அருகில் உள்ள மாங்காடு கிராமத்தை பூர்வீகமாகக் கொண்டவர் தேவனேசன். இவர்தான் பிற்காலத்தில் தமிழ் திரையுலகில் பிரபல இசை அமைப்பாளராக வளம் வந்த இசையமைப்பாளர் தேவா.

1989 ஆம் வருடம் வெளியான மனசுக்கேத்த மகாராசா திரைப்படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான இவர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு தற்போது வரை இசையமைத்துள்ளார்.

சூர்யாவுக்கு வாழ்த்து சொன்ன தேவா - சூப்பர் ஸ்டாருக்கு மம்முட்டி உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் வாழ்த்து

English summary

Music composer Deva who became a famous music composer in the Tamil industry, has said that he has given the entire amount earned from his album 'Kanda Mugame' to the temple while Swami had darshan at the Tiruchendur Murugan temple.