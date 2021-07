'பயப்படாதீங்க'.. தமிழ்நாட்டை யாராலும் பிரிக்க முடியாது.. கொங்கு நாடு கேள்விக்கு கனிமொழி பொளேர் பதில்

Tuticorin

தூத்துக்குடி : கொங்குநாடு சர்ச்சைக்கு பதில் அளித்த கனிமொழி எம்பி, தமிழ்நாட்டை யாரும் பிரிக்க முடியாது , தமிழ்நாட்டை பற்றி கவலை பட வேண்டாம் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். தேசவிரோத சக்திகள் என்று மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் கூறிய கருத்து குறித்த கேள்விக்கு தமிழ்நாடு பாதுகாப்பாக உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

பிரபல தமிழ் ஊடகத்தில் வந்த ஒரு செய்தியில் மத்திய அரசு கொங்கு நாடு என்று கோவையை தனியாக பிரித்து தனி மாநிலம் அமைக்கப்போவதாக கூறியிருந்தது.

இப்படி ஒரு திட்டம் மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை. எனினும் முற்றிலும் தவறான அந்த செய்தியை ஆதாரமாக கொண்டு சிலர் கொங்கு நாடு கோரிக்கைகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

Responding to the Kongunadu controversy, Kanimozhi MP said, 'No one can divide Tamil Nadu' and do not worry about Tamil Nadu.