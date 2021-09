அரிவாளால் பிறந்தநாள் கேக் வெட்டி கெத்து காட்டிய இளைஞர்.. கொத்தாக வந்து தூக்கிய போலீசார்!

Tuticorin

oi-Rayar A

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அருகே அரிவாளால் பிறந்தநாள் கேக் வெட்டி கொண்டாடி சமூக வலைதளத்தில் பரப்பிய இளைஞரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து 5 அரிவாள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே கச்சேரி தளவாய்புரம் தெற்குதெருவைச் சேர்ந்தவர் சுடலைமணி. இவரது மகன் கலைச்செல்வன்(20). கடந்த செப்டம்பர் 19-ம் தேதி இவருக்கு பிறந்தநாளாகும்.

அந்த தமிழ்நாடு வீரர்தான் சிக்கல்.. தோனிக்கு சிம்ம சொப்பனமான சென்னை பையன்.. சிஎஸ்கேவிற்கு செக்கா?

English summary

Police have arrested a youth near Thoothukudi who cut a birthday cake with a billhook and spread it on a social networking site. 5 billhooks were confiscated from him