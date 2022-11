'ரீல்ஸ்' விபரீதம்.. வாயில் பட்டாசு வைத்து வெடித்த இளைஞர்.. 'பிளாஸ்திரி' பாயாக மாறிய பரிதாபம்

Tuticorin

oi-Jackson Singh

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் ரீல்ஸ் வீடியோவில் பிரபலமாவதற்காக, வாயில் பட்டாசு வைத்து வெடித்த இளைஞர் ஒருவர் வாய் வெந்து போய் பிளாஸ்திரியுடன் தற்போது சோகமாக சுற்றி வருகிறார்.

கெத்து காட்டுவதாக நினைத்துக் கொண்டு இளைஞர் செய்த காரியம் அவருக்கே வினையாக மாறியுள்ளதாக நெட்டிசன்கள் அவரை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

விளையாட்டு ஆபத்தில் முடியும் என்பதற்கு ஒரு வீடியோ சாட்சியாகவே இந்த சம்பவம் மாறியுள்ளதாக மக்கள் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Sympathetic incident in Tuticorin, a young man who blew firecracker in his mouth to become famous in a reel video is now ended up with a plaster cast on his mouth.