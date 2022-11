மாற்று சமூக தலைவரின் பேனர் கிழிப்பு.. விசிக பிரமுகர் ஓட ஓட வெட்டிக் கொலை.. அதிர்ந்த தூத்துக்குடி

Tuticorin

oi-Jackson Singh

தூத்துக்குடி: மாற்று சமூகத் தலைவரின் பேனர் கிழிக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட முன்விரோதத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பிரமுகர் ஒருவர் ஓட ஓட விரட்டி கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தூத்துக்குடியில் அரங்கேறியுள்ளது.

தென் மாவட்டங்களில் சமீபகாலமாக ஜாதிய ரீதியிலான மோதல்களும், படுகொலைகளும் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த பயங்கர சம்பவம் அங்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தக் கொலை சம்பவத்தால் தூத்துக்குடியில் சில பகுதிகளில் இரு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்படும் சூழல் நிலவுவதால் அங்கு நூற்றுக்கணக்கான போலீஸார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Most horrifying incident in Tuticorin, a functionary of the VCK party was chacked to death due to the tearing down of the banner of a community leader.