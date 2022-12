100% தேர்ச்சிபெற்ற உதயநிதி.. முதல்வர் ஸ்டாலினின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவார்.. சேகர்பாபு நம்பிக்கை!

Tuticorin

தூத்துக்குடி: தமிழக அமைச்சரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் இடம்பெற்ற நாளில் இருந்து, அவரது செயல்பாடுகள் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இதுகுறித்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் 100 சதவிகிதம் தேர்ச்சி பெற்றுவிட்டார் என்றும், வரும் காலங்களில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் எண்ணங்களை, நம்பிக்கையையும் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ரூ.300 கோடியில் வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பணிகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆய்வு செய்தார். சரவண பொய்கையில் அமைக்கப்பட்டு வரும் யானை குளியல் தொட்டியை அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார்.

பின்னர் திருச்செந்தூர் கோவிலுக்குள் சென்று சுவாமி மூலவர், சுவாமி சண்முகரை அமைச்சர் சேகர்பாபு தரிசனம் செய்தார். பின்னர் தங்கத்தேர் பழுதுபார்க்கும் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து திருச்செந்தூர் கோவிலில் தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்கள் இன்று முதல் கோவிலுக்குள் செல்போன்கள் கொண்டு செல்ல தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

From the day Udhayanidhi Stalin was included into the Tamil Nadu Cabinet, the expectations for his activities have increased. In this regard, Minister Shekhar Babu has said that Udhayanidhi Stalin has passed 100 percent as a minister and that he will surely fulfill the thoughts and hopes of Chief Minister M.K.Stalin in the future.