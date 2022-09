நாம் எல்லோரும் மானம் கெட்டவர்கள் தான்.. இப்படி வேடிக்கை பார்க்கிறோமே.. கடம்பூர் ராஜு ‘பரபர’ பேச்சு!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : இந்துக்களை 'விபச்சாரிகள்' பேசிவிட்டு ஆ.ராசா தைரியமாக ரோட்டில் நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார், அதை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நாம் மானம் கெட்டவர்கள் தான் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக எம்.பி ஆ.ராசா சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது நீ இந்து என்றால் சூத்திரன், சூத்திரனாக இருக்கிற வரை பஞ்சவன். இந்துவாக நீ இருக்கிற வரை தீண்டத்தகாதவன், சூத்திரன் என்றால் வேசியின் பிள்ளைகள் என்று இந்து மதம் கூறுகிறது எனப் பேசியிருந்தார்.

ஆ.ராசாவின் இந்தப் பேச்சு பாஜகவினர் மத்தியில் அனலைக் கிளப்பி இருக்கிறது. ஆ.ராசாவுக்கு எதிராக புகார், கையெழுத்து இயக்கம் என பாஜக, போராட்டங்களைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரும் ஆ.ராசாவின் பேச்சைக் கண்டித்துள்ளனர். இந்நிலையில் தான், ஆ.ராசாவின் பேச்சுக்கு எதிராக பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ.

English summary

ADMK ex-minister Kadambur Raju said that A.Raja is boldly walking on the road after talking bad about Hindus, we all are just watching at it, we are dishonorable people.