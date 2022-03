வேலூர் பாலியல் வழக்கில் 5 பேர் கைது, 3 போலீசார் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்! ஆன்லைனிலும் புகார் தர ஏற்பாடு

Vellore

வேலூர்: இளம்பெண்ணை கடத்தி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பாலியல் வழக்கில் முறையாக செயல்படாத தனிப்பிரிவு காவலர் ஜெயகரன் மற்றும் வடக்கு காவல் நிலைய காவலர் நித்தியானந்தம் சுரேஷ் பாபு ஆகிய மூவரையும் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜேஷ்கண்ணா உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியில் உள்ள திரையரங்கில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு இரவு நேரக் காட்சியை பார்த்த இளம்பெண் தன் நண்பருடன் திரும்பியபோது, அங்கு வந்த ஆட்டோவில் ஏறினார். அதில், ஓட்டுநருடன் 4 பேர் இருந்தனர். அவர்கள் பயணிகள் என ஆட்டோ ஓட்டுநர் கூறியதால் இளம்பெண் தன் நண்பருடன் அந்த ஆட்டோவில் பயணம் செய்தார்.

இளம்பெண் சொன்ன இடத்துக்கு செல்லாத அந்த ஆட்டோ வேலூர் சத்துவாச்சாரியை நோக்கி திரும்பியது. இதைகண்டு அதிர்ச்சியடைந்த இளம்பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநரிடம் கேட்டபோது கத்திமுனையில் இளம்பெண் மற்றும் அவரது ஆண் நண்பரை கடத்திய அந்த கும்பல் பாலாற்றங்கரைக்கு கடத்திச்சென்று அங்கு ஆண் நண்பரை சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு இளம்பெண்ணை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்தனர். அவரிடம் இருந்த தங்க நகை மற்றும் ஏடிஎம் கார்டை அபகரித்துக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பியோடினர்.

Vellore gang rape case: (வேலூர் பாலியல் பலாத்கார வழக்கு)Five people have been arrested in connection with the kidnapping and gang-rape of a teenager. District Superintendent of Police Rajesh Kanna has ordered the transfer of Jayakaran, a private police constable, and Nithiyanantham Suresh Babu, a constable of the Northern Police Station, to the Armed Forces.