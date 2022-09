எனக்குனே வருவீங்களாய்யா? அன்று 'பவர்', அடுத்த நாள் 'மணி'.. துரைமுருகன் பங்கேற்ற விழாவில் கலகலப்பு!

Vellore

oi-Vignesh Selvaraj

வேலூர் : சமீபத்தில் அமைச்சர் துரைமுருகன் பங்கேற்ற விழாவில் 'பவர் கட்' ஆகி மின் வாரிய அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில், அடுத்த நாளே துரைமுருகன் பங்கேற்ற மற்றொரு விழாவில் வேறொரு ரூபத்தில் இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளது.

காட்பாடி அருகே பிரம்மபுரத்தில் சைக்கிள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்று அமைச்சர் துரைமுருகன் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, அருகே இருக்கும் கோயிலில் இருந்து மணி ஓசை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது.

இதனால், கடுப்பான அமைச்சர் துரைமுருகன், எனக்குனே வருவீங்களாய்யா? எங்க போனாலும் டிஸ்டர்பன்ஸ் என கிண்டலாகப் பேசியுள்ளார். மீண்டும் தான் பேசும்போது இடையூறு ஏற்பட்டதால் அமைச்சர் டென்ஷன் ஆவாரோ என அதிகாரிகள் நகம் கடித்த நிலையில், சுமூகமாக அந்தப் பிரச்சனை முடிந்துள்ளது.

English summary

Recently, there was a 'power cut' in a function attended by Minister Duraimurugan and then EB officials were suspended. And next day While Minister Duraimurugan was speaking, he was upset because kept hearing the temple bell.