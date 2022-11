நீங்கல்லாம் டாக்டர் ஆகி..வசூல்ராஜா பாணி ராகிங்! சிஎம்சியில் அத்துமீறிய சீனியர்கள்! பகீர் காட்சிகள்

Vellore

oi-Rajkumar R

வேலூர் : புதிதாக சேர்ந்த மாணவர்களை அரை நிர்வாணமாக விடுதி வளாகத்தை சுற்றி வர வைத்த சம்பவம் பெரிய அளவில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், வேலூர் கிறிஸ்டியன் மருத்துவக் கல்லூரியில் ராகிங்கில் ஈடுபட்டதாக ஏழு சீனியர் மாணவர்களை நிர்வாகம் சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளது.

வேலூர் மாவட்டத்தில் புகழ்பெற்ற கிறிஸ்டியன் மருத்துவக் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்லூரியில் இந்தியா முழுவதும் இருந்து ஏராளமான மாணவர்கள் மருத்துவக் கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் அந்த கல்லூரியில் புதிதாக சேர்ந்த முதலாமாண்டு விடுதி மாணவர்களை அரை நிர்வாணமாக விடுதி வளாகத்தை சுற்றி வர வைத்த சம்பவம் தற்போது பெரிய அளவில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பான வீடியோக்களும் வெளியாகியுள்ளது.

கத்தி பேசும் தனம்.. பாய்ந்து வரும் மணிகண்டன்..உண்மையில் நடந்தது இதுதான்!குறும்படத்தில் உடைந்த குட்டு

English summary

The administration has suspended seven senior students of the Vellore Christian Medical College for ragging after an incident of half-naked freshmen roaming around the hostel campus has created a huge controversy.