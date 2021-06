நள்ளிரவில் வந்த வலிப்பு.. பேய் பிடித்துவிட்டதாக கூறி சிறுவனை அடித்தே கொன்ற தாய்

Vellore

oi-Velmurugan P

வேலூர்: பேய் ஓட்டுவதாக கூறி அழைத்துச் செல்லப்பட்ட உடல் நலம் பாதித்த சிறுவனை அடித்து தாய் மற்றும் 2 சித்திகள் அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் வேலூர் பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த கே.வி.குப்பத்தை சேர்ந்தவர் திலகவதி. இவரது மகன் சபரி(7). திலகவதியின் கணவர் கார்த்திக் கடந்த 2 வருடம் முன்புஇறந்துவிட்டார்.

திலகவதி தனது 7வயது மகனுடன் வேலூர் அடுத்த அரியூர் ஜெ.ஜெ.நகரில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளார். சிறுவன் சபரிக்கு வலிப்பு நோய் இருந்து வந்திருக்கிறது. ஆனால், உறவினர்கள் சிறுவனுக்கு பேய் பிடித்துள்ளதாக கூறி பேய் ஓட்டபவரிடம் அழைத்து செல்லுமாறு கூறி உள்ளனர்.

The boy had a seizure at midnight in vellore: The mother and stepmother who killed the boy because he was possessed by a demon.