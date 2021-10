முதல்வர் ஸ்டாலின் சைக்கிளில் போறதே.. பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமாலை கடும் விமர்சனம்

Villupuram

விழுப்புரம்: தமிழகத்தில் திமுக அரசு ஆட்சி அமைத்த பிறகு செய்த சாதனைகளில் முதலமைச்சர் இரண்டு லட்ச ரூபாய் சைக்கிளில் 2 கிலோ மீட்டர் செல்வதே பெரிய சாதனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது என தேர்தல் பரப்புரையில் தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை முதல்வர் ஸ்டாலினை பற்றி விமர்சனம் செய்தார்.

தமிழகத்தில் 9 மாவட்டங்களில் அக்டோபர் 6 மற்றும் 9 தேதிகளில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் அடுத்துள்ள சிறுவாடி பகுதியில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.

பின்னர் பேசிய அண்ணாமலை, " திமுக அரசு ஆட்சி அமைத்த பிறகு செய்த சாதனைகளில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இரண்டு லட்ச ரூபாய் சைக்கிளில் 2 கிலோமீட்டர் செல்வதே பெரிய சாதனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Tamil Nadu BJP state president Annamalai criticized Chief Minister mk stalin for going 2 km on a bicycle for two lakh rupees as a great achievement after the formation of the DMK government in Tamil Nadu.