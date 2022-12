பார்த்தீங்களா.. “கருநாக்கு” நான் சொன்னா அப்படியே பலிக்கும்.. நாக்கை நீட்டி காட்டிய அமைச்சர் மஸ்தான்!

Villupuram

oi-Vignesh Selvaraj

விழுப்புரம் : எனக்கு கருநாக்கு.. நான் சொன்னா அப்படியே பலிக்கும் என திமுக கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான், நாக்கை நீட்டி காட்டியிருக்கிறார்.

சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான், திமுக செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் பேசும்போது, மு.க.ஸ்டாலின் தான் நிரந்தர முதல்வர் எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், ஸ்டாலின் முதல்வராக முடியாது என்று சொன்னார்கள், ஸ்டாலின் முதல்வராகப் போகிறார் என்று நான் அன்றே உறுதியாகச் சொன்னேன்.. எனக்கு கருநாக்கு, நான் சொன்னால் பலித்துவிடும் எனத் தெரிவித்தார்.

அதோடு நிற்காமல், தனது நாக்கை நீட்டிக் காட்டி, பாருங்கள் கருநாக்கு என அமைச்சர் மஸ்தான் கூறியதைப் பார்த்து கட்சி நிர்வாகிகள் இடையே சிரிப்பலை எழுந்தது.

English summary

Minister Gingee Mastan said that, "They said that Stalin could not become Chief Minister, but I said M.K.Stalin will became the Chief Minister. If I say it, it will work. my tongue is black."