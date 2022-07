என்ன தவம் செய்தேனோ! பிறந்தநாளில் சொந்த ஊரில் தொண்டர்களுடன்.. கண்ணீர் விட்டு அழுத ராமதாஸ்! காரணம்?

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : தனது 84 ஆவது பிறந்த நாளை சொந்த ஊரில் தொண்டர்கள் மற்றும் கிராம மக்களுடன் கொண்டாடிய பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் ர் தனது பெற்றோரின் புகைப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தும் போது கண்ணீர் விட்ட அழுத காட்சிகள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

பிறந்தநாளில் சொந்த ஊரில் தொண்டர்களுடன்.. கண்ணீர் விட்டு அழுத ராமதாஸ் - வீடியோ

தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவரும், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனரும், பாமக தலைவர் அன்புமணியின் தந்தையுமான ராமதாஸ் இன்று (ஜுலை 25) தனது 84வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

இதனையொட்டி அவருக்கு தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை, நாம் தமிழர் சீமான் உள்ளிட்ட பல அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இனி பவர் கட்டுக்கு குட் பை! மின்மிகை மாநிலமாகும் தமிழ்நாடு.. 5 மாதம் நோ பிராப்ளம்

English summary

PMK founder Ramadoss, who celebrated his 84th birthday in his hometown with volunteers and villagers, tearfully paid tribute to his parents' photo, and the footage is going viral on the internet.