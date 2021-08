தமிழகத்தையே உலுக்கிய வீடியோ.. பெற்ற குழந்தையை கொடூரமாக தாக்கியது ஏன்? தாய் அதிர்ச்சி வாக்குமூலம்

Villupuram

oi-Veerakumar

விழுப்புரம்: செஞ்சி மோட்டூர் கிராமத்தில் பெற்ற குழந்தையை கொடூர தாக்குதலை நடத்திய தாய் துளசியை ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டம் ராம்பள்ளி கிராமத்தில் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்த நிலையில், இந்த கொடூர தாக்குதலின் பின்னணி குறித்து பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விழுப்புரம் மாவட்டம் அடுத்த மணலப்பாடி மதுரா மேட்டூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வடிவழகன் மற்றும் ஆந்திரா மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டம் ராம் பள்ளியை சேர்ந்த துளசி என்ற பெண்ணுக்கும் கடந்த 5 வருடங்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது.

இவர்களுக்கு 4 மற்றும் 2 வயதில் இரு மகன்கள் உள்ளனர்.

விழுப்புரம் அருகே 2 வயது குழந்தையை கொடூரமாக தாக்கி வீடியோ எடுத்த தாய்.. கொலை முயற்சி வழக்கில் கைது

English summary

Tulasi, the mother of a child, has been arrested by the police in Rampalli village in Chittoor district of Andhra Pradesh. She was attak her child over illicit affair, says police.