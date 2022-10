வரலாற்றில் “தமிழன்” என்ற வார்த்தையே இல்ல.. தமிழ்நாட்டை “மூன்றாக” பிரிப்பீர்களா? பாஜக நிர்வாகி கேள்வி

Virudhunagar

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

விருதுநகர்: இந்து என்ற வார்த்தை வரலாற்றை இல்லை என்னும்போது தமிழன் என்ற வார்த்தை மட்டும் தமிழ்நாட்டில் இருந்ததா என்றும், வரலாற்றில் மதராசி என்றே அனைவரும் அழைக்கப்பட்டு வந்ததாகவும் பாஜக மாநில பொதுச்செயலாளர் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

விருதுநகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தமிழக பாஜகவின் பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் சீனிவாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவரிடம் ஒன்றிய பாஜக அரசு தமிழகத்தின் உரிமைகளை பறிக்கும் நோக்கத்துடன் நடந்து கொண்டால் திமுக போர் குணத்தை வெளிகாட்டும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இதற்க்கு பதிலளித்த பேராசிரியர் சீனிவாசன், "மாநில திமுக அரசாங்கம் மத்திய பாஜக அரசுடன் போர் தொடுக்கட்டும். உதயநிதி ஸ்டாலின் சினிமாவில் நடிப்பதால் இங்கு அவர் பேசும் சினிமா கதை இங்கு எடுபாடாது என்றார். மத்திய பாஜக அரசு எல்லோரையும் சமமாக பாவிக்கிறது என்றார். பாரத பிரதமர் மோடி கூறும் இந்தியாவில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினும் இருக்கிறார். உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது சரியானது இல்லை.

English summary

BJP State General Secretary Srinivasan has said that while the word Hindu has no history, only the word Tamilan existed in Tamil Nadu and in history everyone was called Madrasi.