"புயலில் சிக்கி குலுங்கிய விமானம்".. மரண ஓலமிட்ட பயணிகள்.. வானில் திக்.. திக்.. நிமிடங்கள்!

வாஷிங்டன்: சிலி தலைநர் சாண்டிகோவில் இருந்து பராகுவே நாட்டுக்கு 48 பயணிகளுடன் பறந்த விமானம் புயலில் சிக்கி பலத்த சேதமடைந்தது. இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் பரவி வருகின்றன.

கனமழை, பலத்த புயல் போன்ற இயற்கை பேரிடர்களின் போது பொதுவாக விமானங்கள் இயக்கப்படாது.

கனமழை பெய்தால் கூட விமானம் தரையிறங்காமல் வேறு விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி விடப்படும் செய்திகளை நாம் அடிக்கடி கேள்வி பட்டு இருக்கிறோம்.

A plane carrying 48 passengers from Santiago de Chile to Paraguay was badly damaged in a storm. Photos related to this are going trend on the internet.