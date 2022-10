இந்திய பொருளாதாரம் பற்றி ஸ்பெயினில் கட்டுரை.. பாம்பாட்டி என சித்தரிப்பதா?.. வெடித்த கண்டன குரல்கள்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: இந்திய பொருளாதாரம் பற்றி ஸ்பெயின் நாட்டின் பத்திரிக்கையில் வெளியிடப்பட்ட சித்தரிப்பு படம் கடும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. மேற்கத்திய காலனித்துவ மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்த வரைபடம் இருப்பதாக பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

கொரோனா பெருந்தொற்று பரவலுக்கு பிறகு உலக நாடுகளின் பொருளாதாரம் ஆட்டம் கண்டுள்ளது. ரஷ்யா - உக்ரைன் போரால் இந்த நிலை இன்னும் மோசமானது. சர்வதேச விநியோக சங்கிலியில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால், பொருளாதார ரீதியாக கடும் நெருக்கடி ஏற்பட்டது.

சர்வதேச நாடுகள் பொருளாதார ரீதியாக கடும் நெருக்கடியை சந்தித்து வரும் நிலையில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி சீராக உள்ளதாக சர்வதேச நாணய நிதியம் பாராட்டி இருந்தது.

மாணவி சத்யா கொலை வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றம்.. டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அதிரடி உத்தரவு!

English summary

A depiction of the Indian economy in a Spanish newspaper has sparked controversy. Various parties have criticized that this map is an expression of Western colonialism.