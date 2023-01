மணிக்கு 21,506 கிமீ வேகம்.. பூமியை தாக்க வரும் சிறுகோள்..பேராபத்து ஏற்படுமா? நாசா பகீர் தகவல்-என்ன?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: வானில் தினமும் பல்வேறு அரிய நிகழ்வுகள் நடந்து வரும் நிலையில் பூமியை நோக்கி 2022 ஒய்எஸ் 5 எனும் சிறுகோள் வேகமாக நகர்ந்து வருவதாக நாசாவின் கிரக பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பு குழு கூறியுள்ளது. இன்றைய நிலவரப்படி பூமியில் இருந்து 5.9 மில்லியன் கிலோமீட்டர் வரும் இந்த சிறுகோள் மணிக்கு சுமார் 21,506 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது. இதனால் பூமிக்கு ஆபத்தா? இல்லையா? என்பது பற்றிய தகவலை நாசா வெளியிட்டுள்ளது.

பூமியை போல் ஏராளமான கிரகங்கள் உள்ளன. தற்போது பூமியில் மட்டும் மனிதர்கள் வாழ்ந்து வரும் நிலையில் அதிக சூடு, அதிக குளிர் அல்லது தண்ணீர் இல்லாதது உள்ளிட்டவற்றால் பிற கிரகங்களில் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை. இதுதொடர்பான ஆராய்ச்சிகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

சூரியனை பூமி உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு கோள்களும் சுற்றி வருவது போல் சிறுகோள்கள், வால் நட்சத்திரங்கள் உள்ளிட்டவையும் சூரியனை சுற்றி வருகின்றன. இவை அவ்வப்போது பூமிக்கு அருகே வந்து செல்வது உண்டு. இதனை முன்கூட்டியே நாசா கண்டுபிடித்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.



