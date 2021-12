அமெரிக்காவில் புதிய உச்சம் தொட்ட கொரோனா - ஒரே நாளில் 2,51,910 பேர் பாதிப்பு

Washington

oi-Jeyalakshmi C

வாஷிங்டன்: உலகம் முழுவதும் கொரோனா அலை மீண்டும் தீவிரமாக வீசத் தொடங்கியுள்ளது. ஒரே நாளில் 9,49,625 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் புதிய உச்சம் தொட்டுள்ளது. அங்கு ஒரே நாளில் 2,51,910 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக உலக மக்களை தன் பிடிக்குள் வைத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ். தடுப்பூசி செலுத்தினாலும் மாறி மாறி உருமாறிய வைரஸ் தனது வீரியத்தைக் காட்டி வருகிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் கொரோனாவால் 9,49,625 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 27,84,72,776 பேராக அதிகரித்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து 533,991 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். இதன் மூலம் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 24,91,36,274 பேராக உயர்ந்துள்ளது.

கொரோனாவால் ஒரே நாளில் 6,442 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதன் மூலம் மொத்தம் 54,00,159 பேர் உலகம் முழுவதும் உயிரிழந்துள்ளனர். உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் 2,39,36,343 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

அமெரிக்காவில் கொரோனா புதிய உச்சம் தொட்டுள்ளது. அங்கு கொரோனாவால் 2,51,910 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

54,282 பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுள்ளனர். ஒரே நாளில் கொரோனாவால் 1,095 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதன் மூலம் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 8,34,391 பேராக அதிகரித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 1,09,76,273 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்

இங்கிலாந்தில் அதி உச்சம்... ஒரே நாளில் 1,19,789 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு-147 பேர் மரணம்

பிரிட்டனில் ஒரே நாளில் 1,19,789 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு 24 மணி நேரத்தில்

38,889 பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர். 16,58,173 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். கொரோனாவால் 147 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் ஒரே நாளில் 25,667 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒரே நாளில் கொரோனாவால் 1,002 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரே நாளில் 91,608 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் 179 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இத்தாலி, ஜெர்மனி நாடுகளிலும் கொரோனா அலை தீவிரமாக வீசத் தொடங்கியுள்ளது.

English summary

The corona wave has begun to intensify again around the world. In a single day, 9,49,625 people were affected by corona. The corona virus has reached new heights in the United States. There were 2,51,910 people infected with corona in a single day.