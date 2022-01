உலகம் முழுவதும் மின்னல் வேகத்தில் பரவும் கொரோனா...37 கோடி பேர் பாதிப்பு - 56.66 பேர் மரணம்

Washington

oi-Jeyalakshmi C

வாஷிங்டன்: கொரோனா மூன்றாவது அலை தீவிரமடைந்துள்ளது. உலகம் முழுவதும் ஒரே நாளில் 32,76,816 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 37,00,43,261 பேராக உயர்ந்துள்ளது. ஒரே நாளில் 9,733 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்.

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து ஒரே நாளில் 22,08,287 பேர் மீண்டுள்ளனர். இதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் 29,22,73,543 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். உலகம் முழுவதும் மொத்தம் 56,66,789 பேர் கொரோனாவால் மரணமடைந்துள்ளனர்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து உலகம் மக்கள் பல கோடி பேர் கொரோனா வைரஸ் பிடியில் சிக்கியுள்ளனர். பல கோடி பேர் தடுப்பூசி செலுத்தியும் கொரோனா கட்டுப்படாமல் உள்ளது. ஓமிக்ரான் கொரோனாவுக்கு பின்னர் உலகெங்கும் கொரோனா தாக்கம் மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. பிரிட்டன், அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் தினசரி கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை மீண்டும் லட்சத்தை தாண்டி பதிவாகி வருகிறது.

English summary

The third wave of the corona intensified. Worldwide, 32,76,816 people were affected by corona in a single day. This brings the total number of corona victims to 37,00,43,261. 9,733 people died in a single day.