கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீளும் உலக மக்கள் - ஒரே நாளில் 5,27,525 பேர் மீண்டனர்

வாஷிங்டன்: கொரோனா மூன்றாவது அலை வீசத் தொடங்கியுள்ள நிலையில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் உலகம் முழுவதும் ஒரே நாளில் 3,22,622 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 23,61,12,863 பேராக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையை விட மீண்டவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. 5,27,525 பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர்.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சீனாவில் பரவத்தொடங்கிய கொரோனா கடந்த 2 ஆண்டுகளாக உலக மக்களை தன் பிடிக்குள் வைத்துள்ளது. கொரோனாவின் கோரப்பிடியில் 23 கோடி பேர் சிக்கியுள்ளனர். 48 லட்சம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். பல நாடுகள் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளனர்.

உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளில் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டு வருகின்றன. பல கோடி மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டாலும் தினசரியும் கொரோனாவால் பலரும் பாதிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.

உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு குறையத் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை விட மீண்டவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது.

உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து ஒரே நாளில் 5,27,525 பேர் மீண்டுள்ளனர். கொரோனாவில் இருந்து மீண்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 21,31,66,171 பேராக அதிகரித்துள்ளது. கொரோனாவால் பாதிப்பால் ஒரே நாளில் 4,612 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். கொரோனாவால் உலகம் முழுவதும் மொத்தம் 48,21,925 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் தினசரியும் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ஒரே நாளில் 61,061 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கு மொத்தம் 4,46,5,4,270 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனாவில் இருந்து 3,41,25,984 பேர் மீண்டுள்ளனர். ஒரே நாளில் கொரோனாவால் 554 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். கொரோனாவால் மரணமடைந்தோர் மொத்த எண்ணிக்கை 7,22,031 பேராக உயர்ந்துள்ளது.

பிரேசில் நாட்டில் கொரோனாவால் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 10,425 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 2,14,78,546 பேராக அதிகரித்துள்ளது.

பிரிட்டனில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. ஒரே நாளில் 35,077 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனாவால் மொத்தம் 79,34,936 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ரஷ்யாவில் கொரோனாவால் ஒரே நாளில் 25,781 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனாவால் மொத்தம் 76,12,317 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனாவால் ஒரே நாளில் 883 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்

