என்னது தோசைக்கு ‘நேக்கட் கிரீப்’ என பெயரா? அமெரிக்காவில் இப்படி மாத்திட்டாங்களே! வடைக்கு வந்த கொடுமை

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு உணவு விடுதியில் தோசைக்கு 'நேக்கட் கிரீப்' என்று பெயர் வைத்துள்ளனர். இது குறித்த மெனு கார்டு டுவிட்டரில் பரவிவரும் நிலையில், ஏன் இந்த பெயரை மாற்றுகிறீர்கள் என நெட்டிசன்கள் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தென்னிந்திய உணவு வகைகளில் மிகவும் பிரபலமானது தோசை. குறிப்பாக தமிழகத்திற்கு வரும் வட இந்திய பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள், ஏன் வெளிநாட்டு தலைவர்கள் கூட தோசையை விரும்பி சாப்பிடுவதோடு அதன் ருசியை பாராட்டிச் செல்வதையும் நாம் கேள்விபட்டு இருக்கிறோம். அதேபோல், நம்ம ஊர் டீக்கடையில் இருந்து நட்சத்திர விடுதி வரை என எங்கும் கிடைக்கும் வடையும் இதற்கு சற்றும் சளைத்தது இல்லை.

தென்னிந்திய உணவு வகைகளான இட்லி, தோசை ஆகியவை உலகம் முழுவதும் கிடைக்கும். குறிப்பாக தமிழர்கள் அதிகமாக வசிக்கும் பகுதிகளில் தோசை, வடை போன்ற உணவு பொருட்கள் தாரளமாக கிடைக்கக் கூடிய பல உணவு விடுதிகளை பார்க்கலாம்.

English summary

Seattle based restaurant Changed the Indian dishes name Sparked criticism in online. social media users are discussing why the names of these Indian dishes were changed and the exorbitant price.